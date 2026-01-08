В Монголию съедутся всадники со всего мира

На 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в июне 2025 года была обсуждена и одобрена резолюция «О Всемирном дне лошади», инициированная президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом. В результате Монголия в качестве страны-организатора мероприятий, приуроченных к Всемирному дню лошади в 2026 году, впервые примет у себя десяти тысяч всадников из 56 стран. Об этом сообщает агентство «Монцамэ».

В рамках будущих мероприятий уже разрабатывается множество программ, связанных с лошадьми. Так, например, предварительно решено выделить пять направлений – развлекательные программы, иппотерапия, уход за лошадьми, верховая культура и наследники традиций из 21 аймака.

В 2013 году, страна организовала скачки с участием 3 тыс. скакунов и парад 10 тыс. всадников в национальных костюмах, седлах и уздечках в целях занесения в Книгу рекордов Гиннесса.

Всего, по оценкам ООН, в 2023 году в мире насчитывалось 60,8 миллионов лошадей.

