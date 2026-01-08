Роспотребнадзор запретил хранить яйца в дверцах

В Бурятии долгие праздничные выходные могут вызвать рост числа кишечных инфекций, в том числе сальмонеллеза. Ведь продукты, оставшиеся от новогоднего и рождественского стола, население зачастую хранит неправильно. Особенно это касается продуктов с белком: яиц, курятины, салатов.

Роспотребнадзор РФ распространил сообщение, в котором он не рекомендует хранить скоропортящиеся продукты, такие как яйца и молоко, в дверце холодильника из-за частых температурных перепадов. Это способствует размножению бактерий. Ведомство советует размещать яйца и молоко на средней полке, а в дверце оставлять соусы, напитки, джемы и масло, которые более устойчивы к изменениям температуры.

Почему же дверца не подходит для яиц и молока?

Прежде всего, там нестабильная температура. При каждом открывании дверцы температура в этом отделении резко меняется, что вредно для молочных продуктов и яиц, требующих постоянного холода. Перепады температур ускоряют порчу и рост бактерий, в том числе сальмонеллы, повышая риск пищевых отравлений. Также у яиц может образовываться конденсат, который, смывая защитный слой, облегчает проникновение бактерий внутрь скорлупы.

Напомним, что в Бурятии распространение сальмонелл в яйцах регулярно вызывает сальмонеллез у населения – острую кишечную инфекцию.