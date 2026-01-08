В Улан-Удэ поставили точку в деле о свалке на острове Богородский

Верховный суд Бурятии постановил точку в деле о ликвидации несанкционированного размещения зольных отходов и свалок на острове Богородский в Улан-Удэ. Рассмотрение искового заявления Восточно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора продолжалось почти два года.

Горожанин сообщил в надзорное ведомство, что на острове складируют зольные, строительные отходы и битум. В апреле 2024 года Советский райсуд выносил решение, однако в ноябре 2025 года в Верховном суде РБ его отменили, приняв новое.

В итоге обязанность ликвидировать свалки, организовать проведение мероприятий по рекультивации нарушенных земель возложена на четыре хозяйствующих субъекта.

«Администрация Улан-Удэ обязана ликвидировать места несанкционированного размещения отходов производства и потребления на острове. Фактическое устранение нарушений остается под контролем природоохранной прокуратуры», - добавили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.