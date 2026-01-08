В декабре одного пропавшего в Бурятии человека нашли мертвым

В отряде «ЛизаАлерт» Республики Бурятия обнародовали статистику поисков за декабрь 2025 года.

Всего добровольцы получили 58 заявок на поиск. Из них найдены живыми 52 человека. Еще одного пропавшего обнаружили погибшим.

«Найдены родные одного человека, неподтвержденных заявок было четыре», - отметили поисковики.

Бесплатная круглосуточная горячая линия отряда «ЛизаАлерт»: 88007005452.