В Бурятии одно из сёл спасают от подтопления

В Эрхирике роют водоотводный канал
Текст: Карина Перова
Фото: Заиграево-инфо.24/7

В селе Эрхирик Заиграевского района Бурятии ликвидируют последствия подтопления. Напомним, ранее там разбушевался ручей Грязнуха, наледные воды залили пилораму и хлынули вдоль трассы «Улан-Удэ-Романовка-Чита».

Сейчас там проводятся ледорезные работы – специалисты обустраивают водоотводный канал. Задействованы машина с фрезой и три человека. На место выезжала глава района Лариса Волкова.

Как отметили в телеграм-канале «Заиграево-инфо.24/7», было подтоплено 2 двора. В газете «Вперед» уточнили, что от наледи пострадал один жилой дом и частично одно нежилое строение. Угрозы масштабного затопления нет, на данный момент уровень воды во дворах больше не поднимается.

«Глава поселения Людмила Винокурова лично координирует работы на месте. Владельцы пострадавших домов также активно участвуют: готовят территорию, убирают заборы для обеспечения беспрепятственного подъезда и работы техники», - пишет издание.

Эрхирик подтопление

ЗУРХАЙ
с 7 по 13 января

