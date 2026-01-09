Общество 09.01.2026 в 11:34

Бурятские строители завалили бюджетную стройку в Чите

Строительство краевой детской клинической больницы в Забайкалье официально заморожено

Текст: Иван Иванов
Бурятские строители завалили бюджетную стройку в Чите
Строительство детской больницы в Чите, запланированное к завершению ещё два года назад, официально остановлено. Контракт с подрядчиком из Бурятии расторгнут, а судьба объекта, на который уже потрачено более 5,4 млрд рублей, вновь под вопросом. Об этом сообщает Zab.ru.

История стройки стала скандалом с некачественным бетоном, уголовными делами и многомиллионными взятками.

Открытие, которое доджено было состояться еще в 2024 году, постоянно переносилось на 2026, а затем на 2028 год. 13 ноября 2025 года контракт с ООО «Дом 2000» (Бурятия), заключённый в феврале 2022-го, был расторгнут, и работы прекратились.

В министерстве строительства края объясняют задержки необходимостью замены импортного оборудования на отечественное и повторной госэкспертизой, однако реальные причины глубже. Уже на ранних этапах выяснилось, что фундамент залит некачественным бетоном. Последующие проверки выявили трещины в колоннах и перекрытиях, повреждения бетона и арматуры, разрушенные перегородки — некоторые конструкции признаны аварийными. В 2025 году чиновники заявляли о 40% готовности, но по факту, по оценке надзорных органов, она составляла около 30%.

Одновременно правоохранительные органы возбудили дела по мошенничеству, превышению полномочий и взяткам в связи с продлением контракта и нарушениями при строительстве, а также о взятках в Службе единого заказчика Забайкалья, где сотрудникам инкриминируют получение незаконных вознаграждений за поставки оборудования. В одном случае речь шла о десятках миллионов рублей.

Пока судьба объекта зависит от новой экспертизы и поиска добросовестного подрядчика, дети Забайкалья продолжают получать помощь в старых, зачастую непригодных зданиях. Первоначальный контракт стоимостью более 5,4 млрд рублей оказался фактически потрачен впустую, и региону предстоит искать нового исполнителя и дополнительные средства для устранения грубых ошибок.

Чита больница строительство контракт

