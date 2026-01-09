На севере Бурятии восстановили автомобильное движение

На автодороге Северобайкальск-Таксимо 9 января восстановили автомобильное движение.-На 331 и 360 км. завершена отсыпка противоналедных валов. Проезд для всех видов транспорта обеспечен в штатном режиме. Дорожные службы оперативно ликвидировали последствия выхода наледных вод, - сообщили в ГБУ «Дороги Бурятии».Здесь срезали и убрали ледяные торосы; отсыпали валы по обочине дороги для недопущения притока воды на проезжую часть.- В период оперативного дежурства в праздничные дни был выявлен выход наледных вод на проезжую часть. Для устранения была направлена спецтехника: автогрейдер, три самосвала, фронтальный погрузчик, тягач с тралом для перевозки техники и бригада из четырёх дорожных рабочих, - отметил начальник участка ОП «Муйское» Андрей Умрихин.В учреждении отметили, что вода продолжает разливаться по поверхности льда. Ситуация находится на ежедневном контроле специалистов ГБУ «Дороги Бурятии».Фото: ГБУ "Дороги Бурятии"