Общество 09.01.2026 в 17:29
В Улан-Удэ за неделю родилось 76 малышей
Мальчиков родилось больше, чем девочек
Текст: Анастасия Величко
В Республиканском перинатальном центре рассказали о первой за 2026 году статистике рождаемости. За период с 1 по 7 января в стенах роддома на свет появились 76 малышей – из них 40 мальчиков и 36 девочек.
Самый крупным новорождённым стал мальчик, вес которого при рождении составил 4600 граммов, самым маленьким малышом - мальчик, родившийся с весом всего 770 граммов.
- Поздравляем всех мам и пап с рождением малышей! Пусть каждый день нового года приносит радость, здоровье и счастье вашим семьям! – обратились к молодым родителям в медучреждении.
Фото: "Номер один"
