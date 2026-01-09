Общество 09.01.2026 в 17:29

В Улан-Удэ за неделю родилось 76 малышей

Мальчиков родилось больше, чем девочек

Текст: Анастасия Величко
В Улан-Удэ за неделю родилось 76 малышей
В Республиканском перинатальном центре рассказали о первой за 2026 году статистике рождаемости. За период с 1 по 7 января в стенах роддома на свет появились 76 малышей – из них 40 мальчиков и 36 девочек.

Самый крупным новорождённым стал мальчик, вес которого при рождении составил 4600 граммов, самым маленьким малышом - мальчик, родившийся с весом всего 770 граммов.

- Поздравляем всех мам и пап с рождением малышей! Пусть каждый день нового года приносит радость, здоровье и счастье вашим семьям! – обратились к молодым родителям в медучреждении. 


Фото: "Номер один"

