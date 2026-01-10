Общество 10.01.2026 в 00:01

Гороскоп для жителей Бурятии на 10 января 2026 года

Расклад по знакам зодиака
Текст: Алена Викулина
Гороскоп для жителей Бурятии на 10 января 2026 года

10 января — день гармонии и внутреннего покоя, поэтому сегодня очень важно сохранять спокойствие и избегать чрезмерной активности.

Овен

Попробуйте сделать что-то спонтанное, например, изменить обычный маршрут прогулки. Это позволит освободить энергию контроля. Обратите внимание на внутренние желания, а не на внешние ожидания.

 Телец

Разрешите себе выйти за пределы комфорта. Пробуйте новое: поговорите с незнакомым человеком или попробуйте необычную еду. Движение вперед начинается с малого шага вне зоны комфорта.

 Близнецы

Если избыток вариантов мешает сделать выбор, то выберите самый необычный вариант и следуйте ему. Запомните также, что интуиция сегодня будет важнее анализа.

 Рак

Эмоциональная защита может стать препятствием, поэтому ослабьте контроль над своими эмоциями. Скажите кому-нибудь, что нуждаетесь в помощи.

 Лев

Потребность в признании заменится сегодня ожиданием одобрения, но истинная уверенность приходит не от похвалы, а от собственных поступков, поэтому сделайте сегодня что-то бескорыстно, например, накормите бездомного кота.

 Дева

Поразмышляйте о том, что перфекционизм может сильно тормозить начало любого дела. Начните дело с ошибок и неисправленных деталей, приняв идею, что совершенство – миф, а опыт важнее результата.

 Весы

Постоянные сомнения мешают принять решение. Выберите одно решение и придерживайтесь его весь день и помните, что принятие неправильных решений – лучший способ научиться выбирать.

 Скорпион

Если тайна, которую вы хранили долго стала для вас тяжестью, то расскажите ее близкому человеку. Сначала будет страшно, но в итоге это освободит вас, потому что честность облегчает душу.

Стрелец

Поиск смысла отвлекает от реальности, поэтому найдите маленькие смыслы в повседневных вещах: приготовьте чай особенным образом или обратите внимание на красоту неба. Настоящее счастье ближе, чем вам кажется.

 Козерог

Займитесь сегодня тем, что приносит вам радость, не думая о пользе. Запомните, что ценность жизни не измеряется достижением целей.

 Водолей

Добавьте креативности в обычные занятия: если убираетесь в комнате, то сделайте это под классическую музыку, а если собрались в магазин, то напишите список покупок стихами.

 Рыбы

Установите сегодня цифровые ограничения: час без социальных сетей или полчаса молчания. Тишина вам поможет услышать внутренний голос.

Фото: freepik

ЗУРХАЙ
с 7 по 13 января

