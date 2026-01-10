Общество 10.01.2026 в 11:42

Бурятские туристы замерзают в Таиланде

Температура в столице страны упала до 20 градусов тепла
Текст: Иван Иванов
Бурятские туристы замерзают в Таиланде
Фото: freepik.com
Туристы из республики столкнулись с довольно сильным похолоданием, приехав из Бурятии в Тайланд на этой неделе.

«Мы каждый год приезжаем в январе в Тай, но с такой низкой температурой столкнулись впервые. Прилетели вчера, температура плюс 20, хотя неделей раньше мы смотрели, было плюс 32, нормальная и комфортная температура», - рассказывает в соцсетях Виктория, туристка из Улан-Удэ. По ее словам, местное население мерзнет, ходит в джинсах и теплых куртках. «Мы тоже по утрам одеваем детям зимнюю одежду, привезенную с собой», - жалуются туристы.

Между тем ближайшие дни в Таиланде ожидается потепление - до плюс 32 градусов.

В Улан-Удэ же на этой неделе по прогнозам синоптиков температура воздуха пока относительно «теплая» - до минус 20 градусов. Но уже 16 января в столице Бурятии температура воздуха понизится до -36.
