10.01.2026 в 17:54

В Монголии уволили ведущих налоговиков

Сотрудники ведомства съездили в Эмираты, несмотря на запрет для госслужащих
Текст: Иван Иванов
В Монголии уволили ведущих налоговиков
Фото: архив «Номер один»
Премьер-министр Монголии Г. Занданшатар встретился с министром финансов Б. Джавхланом и директором Главного налогового управления Б. Цогтнараном для уточнения вопроса о вызвавших резонанс в Монголии поездках руководителей налогового управления и других ведомств столицы в Эмираты. 

Как сообщает портал News.mn, директор Национального налогового управления Б. Цогтнаран лично заявил, что поездка в Дубай руководителя столичного налогового управления, а также руководителей и сотрудников районных налоговых управлений была плохой идеей. В ведомстве не приветствуют шикарный отдых чиновников за границей – им предписано не раздражать население.

Несмотря на предварительное предупреждение, сотрудники, выехавшие за границу, до сих пор не прибыли в Монголию, пояснил он.

Премьер-министр Г. Занданшатар подчеркнул необходимость реформирования налоговой службы, предоставления консультационных услуг гражданам, уменьшения неудобств и привлечения к ответственности нарушителей закона. Репутация честно работающих налоговых чиновников, по его словам падает, и репутация государственной службы не должна снижаться из-за безответственных людей. Поэтому он поручил начальнику налоговой инспекции Б. Цогтнару привлечь к ответственности и уволить начальника столичного налогового управления и начальника районного налогового управления. Он также поручил ему создать налоговую службу, которая работала бы честно, этично, ответственно, принципиально и упорядоченно.

Монголия

