В главном дацане Бурятии пройдет особенный хурал

Впервые в современной истории буддизма в Иволгинском дацане состоится хурал «108 Зула» на бурятском языке. 13 января в 15:30 на территории Иволгинского дацана в Анхны Цогчен Дугане будет совершен ритуал подношения 108 лампад (зул) - как подношение света мудрости, рассеивающего тьму неведения и жизненных препятствий. 108 зул символизируют 108 омрачений ума, от которых человек стремится освободиться на пути Дхармы. Даже одна искренне зажжённая лампада приносит неисчислимые заслуги, а подношение 108 зул, совершенное с чистой мотивацией, становится причиной глубоких благих перемен.

Подношение света — это подношение мудрости. Хурал совершается во благо всех живых существ и направлен на: устранение препятствий и трудностей; продление жизни; очищение омрачений; накопление заслуг; молитвы о долголетии Учителей; процветание Учения Будды.

1 зул — 50 рублей. Вы можете поднести зул лично в Дугане или дистанционно, если нет возможности приехать.

КАК УЧАСТВОВАТЬ:

Лично: Принесите сэржэм (чай, молоко) и далга, запишите имена для молитв, почувствуйте силу живой молитвы и намоленного пространства.

Онлайн: подайте прошение через Telegram - t.me/infodasan (укажите имена и приложите скрин перевода). Реквизиты для подношения 108 зул: 89025647771 — Альфа-Банк Дагба О.

Справки и участие без личного присутствия по телефону - 8 995 356 26 67

Если вы давно чувствовали зов – это тот самый день. Приезжайте в Иволгинский дацан, поднесите свет, и пусть он станет причиной света в вашей жизни и в судьбах всех живых существ. Свет зажигается — путь проясняется.

Ссылка для участия и прошений — https://t.me/sogcen03