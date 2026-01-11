Общество 11.01.2026 в 20:06

В главном дацане Бурятии пройдет особенный хурал

Впервые хурал «108 Зула» пройдет на бурятском языке
A- A+
Текст: Номер один
В главном дацане Бурятии пройдет особенный хурал
Фото: от пресс-службы Иволгинского дацана

Впервые в современной истории буддизма в Иволгинском дацане состоится хурал «108 Зула» на бурятском языке. 13 января в 15:30 на территории Иволгинского дацана в Анхны Цогчен Дугане будет совершен ритуал подношения 108 лампад (зул) - как подношение света мудрости, рассеивающего тьму неведения и жизненных препятствий. 108 зул символизируют 108 омрачений ума, от которых человек стремится освободиться на пути Дхармы. Даже одна искренне зажжённая лампада приносит неисчислимые заслуги, а подношение 108 зул, совершенное с чистой мотивацией, становится причиной глубоких благих перемен.

Подношение света — это подношение мудрости. Хурал совершается во благо всех живых существ и направлен на: устранение препятствий и трудностей; продление жизни; очищение омрачений; накопление заслуг; молитвы о долголетии Учителей; процветание Учения Будды.

1 зул — 50 рублей. Вы можете поднести зул лично в Дугане или дистанционно, если нет возможности приехать.

КАК УЧАСТВОВАТЬ:

Лично: Принесите сэржэм (чай, молоко) и далга, запишите имена для молитв, почувствуйте силу живой молитвы и намоленного пространства.

Онлайн: подайте прошение через Telegram - t.me/infodasan (укажите имена и приложите скрин перевода). Реквизиты для подношения 108 зул: 89025647771 — Альфа-Банк Дагба О.

Справки и участие без личного присутствия по телефону - 8 995 356 26 67

Если вы давно чувствовали зов – это тот самый день. Приезжайте в Иволгинский дацан, поднесите свет, и пусть он станет причиной света в вашей жизни и в судьбах всех живых существ. Свет зажигается — путь проясняется.

Ссылка для участия и прошений — https://t.me/sogcen03


Теги
буддизм

Все новости

В главном дацане Бурятии пройдет особенный хурал
11.01.2026 в 20:06
В Улан-Удэ показали видеозапись смертельного ДТП
11.01.2026 в 15:30
Сельчанина в Бурятии будут судить за убийство в Рождество
11.01.2026 в 15:17
В Улан-Удэ провели кубок по пляжному волейболу
11.01.2026 в 14:56
Объем товарооборота Монголии с Китаем за 10 лет вырос в 16 раз
11.01.2026 в 14:01
Пассажира Хонды в Улан-Удэ убило дорожное ограждение
11.01.2026 в 11:20
Гороскоп для жителей Бурятии на 11 января 2026 года
11.01.2026 в 00:01
В Монголии уволили ведущих налоговиков
10.01.2026 в 17:54
Водитель, устроивший ДТП в Бурятии, был пьян
10.01.2026 в 16:28
В Улан-Удэ едва не сгорел отдел СКР по Железнодорожному району
10.01.2026 в 16:17
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 января

Читайте также
Гороскоп для жителей Бурятии на 11 января 2026 года
Расклад по знакам зодиака
11.01.2026 в 00:01
В Монголии уволили ведущих налоговиков
Сотрудники ведомства съездили в Эмираты, несмотря на запрет для госслужащих
10.01.2026 в 17:54
Монголия в 2025 году резко нарастила продажи угля в Китай
Это стало возможно благодаря построенному еще СССР железнодорожному узлу Замын-Ууд
10.01.2026 в 12:01
Бурятские туристы замерзают в Таиланде
Температура в столице страны упала до 20 градусов тепла
10.01.2026 в 11:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru