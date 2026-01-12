Вопрос: «Как оплачивается и оформляется простой на работе?»

Причины простоя бывают разными. Например, сломался станок, нет света или закончились комплектующие. Остановка может касаться одного работника, нескольких или всех.

Работник должен сообщить руководству о невозможности продолжать работу. Иначе простой будет по его вине. Работник вправе отказаться выполнять работу, угрожающую здоровью. Если его не переведут на другую работу - это простой по вине работодателя.

Срок остановки фиксируется локальным актом работодателя, например, приказом. Работники подписываются об ознакомлении. Если приказ обязывает быть в это время на рабочих местах, нужно приходить. Иначе может быть зафиксирован прогул.

Если простой произошел из-за аварии и других ЧС, то работники без их согласия могут быть переведены на другую работу у того же работодателя. Срок - до 1 месяца. Если работа с более низкой квалификацией, нужно согласие.

Оплата зависит от причин простоя:

- по вине работника - не оплачивается;

- по вине работодателя - не меньше ⅔ среднего заработка;

- по другим причинам, например, в карантин, - не менее ⅔ тарифной ставки или оклада. При сдельной оплате - зависит от договора.