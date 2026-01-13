Общество 13.01.2026 в 09:00

Запрет на заключение договоров с операторами связи

Вопрос: «Можно ли установить запрет на заключение договоров на мобильную связь?»

Алла Александровна Ф.

Да, конечно. После установки такого запрета никто не сможет заключить договор на услуги мобильной связи от вашего имени - ни вы, ни мошенники. Сим-карту можно будет купить, но её не получится активировать, заключив договор на своё имя. Ранее оформленные договоры продолжат действовать, номера телефонов останутся без изменений

Порядок действий:

1. Перейдите в личный кабинет затем в «Профиль», выбрать «Сим-карты». Раздел доступен для всех граждан с 14 лет, у которых есть подтверждённая учётная запись

2. В блоке «Запрет на оформление договоров связи» нажмите «Установить».

3. В открывшемся окне нажмите «Установить запрет».

4. Отправьте запрос

Запрет будет установлен в течение нескольких минут. Его статус можно проверить в личном кабинете: Профиль - Сим-карты. Также установить запрет можно в МФЦ. Возьмите с собой паспорт и СНИЛС.

Для того, чтобы снять запрет обратитесь в офис МФЦ с паспортом и СНИЛС. Запрет снимут в течение 1 календарного дня. Его статус можно проверить в личном кабинете. Снять запрет на Госуслугах нельзя.

