Чистка снега

Вопрос: «Кто должен чистить снег, сбивать сосульки и устранять гололед?»

За чистоту и безопасность конкретной территории отвечают соответствующие службы:

- Придомовая территория - управляющая организация. Она обязана чистить тротуары, дорожки, ступеньки, проезды во дворе, парковки и сбивать сосульки с крыш.

- Городские дороги, тротуары и остановки - муниципальные коммунальные службы.

- Магазины, кафе, бизнес-центры - собственники или арендаторы. Должны убирать территорию перед входом.

- Школы, детсады, поликлиники - администрация учреждения.

Снег должны не просто сгребать, но и вывозить.

Нормативы уборки:

- уборка снега - за 3–12 часов;

- гололед на проезжей части - за 4–12 часов;

- гололед на пешеходных дорожках - за 12–24 часа;

- уборка сосулек - немедленно по мере образования.

Если проблема во дворе - обращайтесь в вашу управляющую организацию. Если проблема на городской улице - звоните в коммунальные службы.