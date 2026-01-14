Чистка снега
Вопрос: «Кто должен чистить снег, сбивать сосульки и устранять гололед?»
За чистоту и безопасность конкретной территории отвечают соответствующие службы:
- Придомовая территория - управляющая организация. Она обязана чистить тротуары, дорожки, ступеньки, проезды во дворе, парковки и сбивать сосульки с крыш.
- Городские дороги, тротуары и остановки - муниципальные коммунальные службы.
- Магазины, кафе, бизнес-центры - собственники или арендаторы. Должны убирать территорию перед входом.
- Школы, детсады, поликлиники - администрация учреждения.
Снег должны не просто сгребать, но и вывозить.
Нормативы уборки:
- уборка снега - за 3–12 часов;
- гололед на проезжей части - за 4–12 часов;
- гололед на пешеходных дорожках - за 12–24 часа;
- уборка сосулек - немедленно по мере образования.
Если проблема во дворе - обращайтесь в вашу управляющую организацию. Если проблема на городской улице - звоните в коммунальные службы.