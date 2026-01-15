Погашение чужих долгов

Вопрос: «Должен ли созаемщик погашать долг человека, который непосредственно брал заем?»

Маргарита А.

По общему правилу кредит обязан вернуть тот, кто его взял. Но в законе есть условия, при которых требования о погашении адресуются другим людям. Таким образом, созаемщики в равной степени несут ответственность перед банком. Кредитору неважно, кто вносит платежи и как они распределяются. Банк вправе потребовать выплаты долга с любого из созаемщиков в полном объеме даже без просрочек.

Рассмотрим и другие ситуации, когда может возникнуть обязанность погашать долги за родственников или просто знакомых.

Поручительство. Если заемщик не погасит долг, кредитор имеет право потребовать исполнения обязательств от поручителя. Отказаться от этой обязанности нельзя. В случае смерти поручителя она переходит наследникам. После погашения долга поручитель может взыскать его с заемщика.

Наследование. К наследникам переходит не только имущество наследодателя, но и его долги в пределах стоимости наследства. Отказаться от долгов отдельно не получится - придется отказываться от всего наследства.