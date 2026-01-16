Налоговый вычет за обучение

Вопрос: «За чье обучение можно вернуть налоговый вычет?»

Дугар Ц.

Вернуть часть уплаченного НДФЛ могут официально работающие граждане, если они оплатили обучение:

- свое;

- супруга/супруги;

- детей, братьев или сестер до 24 лет при очной форме обучения;

- опекаемых и подопечных.

Помните, что учебное заведение должно иметь лицензию, а у ИП - запись о ней в ЕГРИП. Нельзя получить вычет, если платили самозанятому репетитору

Для возврата за 2024 год к форме 3-НДФЛ нужно приложить только справку об оплате образовательных услуг (она заменяет остальные документы). За 2023–2022 годы всё ещё требуются договор, чеки и справка об очном обучении.

Лимиты с 2025 года:

- 150 тыс. руб. - обучение себя;

- 110 тыс. руб. - обучение ребёнка или родственников.

Сумма возврата зависит от ставки НДФЛ:

- при 13% с 150 тыс. можно вернуть 19 500 руб.;

- при более высокой ставке возврат будет больше.