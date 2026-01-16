Налоговый вычет за обучение
Вопрос: «За чье обучение можно вернуть налоговый вычет?»
Дугар Ц.
Вернуть часть уплаченного НДФЛ могут официально работающие граждане, если они оплатили обучение:
- свое;
- супруга/супруги;
- детей, братьев или сестер до 24 лет при очной форме обучения;
- опекаемых и подопечных.
Помните, что учебное заведение должно иметь лицензию, а у ИП - запись о ней в ЕГРИП. Нельзя получить вычет, если платили самозанятому репетитору
Для возврата за 2024 год к форме 3-НДФЛ нужно приложить только справку об оплате образовательных услуг (она заменяет остальные документы). За 2023–2022 годы всё ещё требуются договор, чеки и справка об очном обучении.
Лимиты с 2025 года:
- 150 тыс. руб. - обучение себя;
- 110 тыс. руб. - обучение ребёнка или родственников.
Сумма возврата зависит от ставки НДФЛ:
- при 13% с 150 тыс. можно вернуть 19 500 руб.;
- при более высокой ставке возврат будет больше.