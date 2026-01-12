Общество 12.01.2026 в 09:35

В Иркутске родилось 72 двойни

Такое количество малышей появилось на свет в 2025 году
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Иркутске родилось 72 двойни
В Иркутском городском перинатальном центре (ИГПЦ) подвели итоги 2025 года по рождаемости, поделившись в своих соцсетях интересной статистикой с будущими мамами и всеми неравнодушными жителями города. Об этом сообщает портал «Иркутск Сегодня».
За декабрь 2025 года в стенах ИГПЦ на свет появилось 485 малышей: 221 девочка и 264 мальчика. Особенно порадовали 8 двоен, среди которых 3 пары сестер, 3 пары братьев и 2 пары «брат и сестра».

В 2025 году всего в Иркутске родилось 6 486 детей. Среди них 3 160 девочек и 3 326 мальчиков. В течение года здесь встретили 72 двойни: 26 пар сестер, 21 пару братьев и 25 пар «брат и сестра».

«Каждое рождение — это счастье, вдохновение и начало новой истории. Мы гордимся тем, что являемся частью этих чудесных моментов и помогаем новым жизням начинать свой путь», — отметили в пресс-службе перинатального центра. Тем не менее, следует отметить, что в целом в области демографическая обстановка ежегодно ухудшается.

Фото: loon.site

Все новости

В Бурятии избавляют от наледи Первомаевку
12.01.2026 в 09:44
В Иркутске родилось 72 двойни
12.01.2026 в 09:35
В Улан-Удэ водитель перевернулся и влетел в ограждение
12.01.2026 в 09:25
Китайские подержанные машины хлынули через Забайкальск
12.01.2026 в 09:14
Простой на работе
12.01.2026 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 12 января 2026 года
12.01.2026 в 00:01
Внедорожник в Улан-Удэ сбил людей на остановке
11.01.2026 в 20:50
В главном дацане Бурятии пройдет особенный хурал
11.01.2026 в 20:06
В Улан-Удэ показали видеозапись смертельного ДТП
11.01.2026 в 15:30
Сельчанина в Бурятии будут судить за убийство в Рождество
11.01.2026 в 15:17
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 января

Читайте также
В Бурятии избавляют от наледи Первомаевку
В поселении действует режим повышенной готовности
12.01.2026 в 09:44
Простой на работе
Оплачивается ли?
12.01.2026 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 12 января 2026 года
И рекомендации для каждого знака зодиака на предстоящую неделю
12.01.2026 в 00:01
В главном дацане Бурятии пройдет особенный хурал
Впервые хурал «108 Зула» пройдет на бурятском языке
11.01.2026 в 20:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru