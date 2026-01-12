В Иркутске родилось 72 двойни

В Иркутском городском перинатальном центре (ИГПЦ) подвели итоги 2025 года по рождаемости, поделившись в своих соцсетях интересной статистикой с будущими мамами и всеми неравнодушными жителями города. Об этом сообщает портал «Иркутск Сегодня».За декабрь 2025 года в стенах ИГПЦ на свет появилось 485 малышей: 221 девочка и 264 мальчика. Особенно порадовали 8 двоен, среди которых 3 пары сестер, 3 пары братьев и 2 пары «брат и сестра».В 2025 году всего в Иркутске родилось 6 486 детей. Среди них 3 160 девочек и 3 326 мальчиков. В течение года здесь встретили 72 двойни: 26 пар сестер, 21 пару братьев и 25 пар «брат и сестра».«Каждое рождение — это счастье, вдохновение и начало новой истории. Мы гордимся тем, что являемся частью этих чудесных моментов и помогаем новым жизням начинать свой путь», — отметили в пресс-службе перинатального центра. Тем не менее, следует отметить, что в целом в области демографическая обстановка ежегодно ухудшается.Фото: loon.site