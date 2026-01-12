Общество 12.01.2026 в 09:44

В Бурятии избавляют от наледи Первомаевку

В поселении действует режим повышенной готовности
Текст: Карина Перова
Фото: Заиграево-инфо.24/7

В селе Первомаевка Заиграевского района Бурятии продолжаются работы по устранению последствий подтопления наледными водами. Напомним, там разбушевался горный ручей, вода добралась до домов, затопив надворные постройки.

В связи с этим в сельском поселении ввели режим повышенной готовности. Ситуацию контролирует районная прокуратура.

На данный момент проводятся ледорезные работы – специалисты и местные жители с помощью техники обустраивают водоотводные каналы.

Первомаевка наледь подтопление

ЗУРХАЙ
с 7 по 13 января

