В Бурятии избавляют от наледи Первомаевку

В селе Первомаевка Заиграевского района Бурятии продолжаются работы по устранению последствий подтопления наледными водами. Напомним, там разбушевался горный ручей, вода добралась до домов, затопив надворные постройки.

В связи с этим в сельском поселении ввели режим повышенной готовности. Ситуацию контролирует районная прокуратура.

На данный момент проводятся ледорезные работы – специалисты и местные жители с помощью техники обустраивают водоотводные каналы.