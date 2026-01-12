Общество 12.01.2026 в 10:16

Бастрыкин заинтересовался ненадлежащим отловом собак в селе Бурятии

Проблема наблюдается в Нижнем Саянтуе
Текст: Карина Перова
Фото: СУ СКР по Бурятии

Главный следователь России затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем отлове бродячих собак на территории ДНТ «Багульник» в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии.

Напомним, ранее здесь псы напали на 22-летнюю девушку, пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Уже давно свора проявляет агрессию в отношении людей и часто бродит возле киоска по разделке мяса.

Несмотря на имеющиеся нарушения, никаких мер к отлову собак не принимается. В СУ СКР по Бурятии завели уголовное дело по статье «Халатность».

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Республике Бурятии Евгения Лагацкого доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль», - отметили в центральном аппарате ведомства.

