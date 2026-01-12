Жительница Бурятии потеряла более 3 млн на купле-продаже монет

За три последних дня жители Бурятии отдали мошенникам около 5 млн рублей. Больше половины от этой суммы, а именно 3 миллионов 335 тысяч рублей, лишилась женщина из Заиграевского района. Она «клюнула» на объявление аферистов о бесплатных курсах по обучению купле-продаже монет.

Как рассказали в полиции республики, объявление в социальной сети она увидела в июле минувшего года. В течение четырех дней она училась, подключаясь к трансляциям с видеоуроками, где объяснялись основы торговли монетами ограниченного тиража.

- В процессе обучения женщина оставила свои контактные данные и ей позвонил «специалист платформы», предложив продолжить обучение и установить приложение для торговли с доступом к личному кабинету. По указанию афериста, женщина начала переводить деньги на личный счет в приложении в иностранной валюте через физических лиц. Первые переводы были сделаны в конце июля. На счета она перевела 500 тысяч и 750 тысяч рублей, - рассказали в полиции.



В дальнейшем жительница Заиграевского района продолжала переводить деньги. Получая информацию о «растущих доходах и успехах в торговле» она перевела еще 1 миллион 200 тысяч рублей в августе и 800 тысяч рублей в начале сентября.

- Суммы переводов росли и в конце августа она оформила новый кредит на сумму миллион рублей и досрочно погасила ранее взятые займы.



- В начале октября женщина захотела вывести якобы заработанные средства, однако мошенники перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело, - добавили в МВД.

