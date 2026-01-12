Общество 12.01.2026 в 10:46

Жительница Бурятии потеряла более 3 млн на купле-продаже монет

Бесплатные и липовые курсы оказались приманкой мошенников
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Жительница Бурятии потеряла более 3 млн на купле-продаже монет

За три последних дня жители Бурятии отдали мошенникам около 5 млн рублей. Больше половины от этой суммы, а именно 3 миллионов 335 тысяч рублей, лишилась женщина из Заиграевского района. Она «клюнула» на объявление аферистов о бесплатных курсах по обучению купле-продаже монет.

Как рассказали в полиции республики, объявление в социальной сети она увидела в июле минувшего года. В течение четырех дней она училась, подключаясь к трансляциям с видеоуроками, где объяснялись основы торговли монетами ограниченного тиража.
- В процессе обучения женщина оставила свои контактные данные и ей позвонил «специалист платформы», предложив продолжить обучение и установить приложение для торговли с доступом к личному кабинету. По указанию афериста, женщина начала переводить деньги на личный счет в приложении в иностранной валюте через физических лиц. Первые переводы были сделаны в конце июля. На счета она перевела 500 тысяч и 750 тысяч рублей, - рассказали в полиции.


В дальнейшем жительница Заиграевского района продолжала переводить деньги. Получая информацию о «растущих доходах и успехах в торговле» она перевела еще 1 миллион 200 тысяч рублей в августе и 800 тысяч рублей в начале сентября.
- Суммы переводов росли и в конце августа она оформила новый кредит на сумму миллион рублей и досрочно погасила ранее взятые займы.


 - В начале октября женщина захотела вывести якобы заработанные средства, однако мошенники перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело, - добавили в МВД.

Фото: loon.site

Теги
мошенники

Все новости

В поселке в Бурятии наледь заблокировала дорогу
12.01.2026 в 11:12
Жительница Бурятии потеряла более 3 млн на купле-продаже монет
12.01.2026 в 10:46
В Улан-Удэ мужчина угодил под колеса Мерседеса
12.01.2026 в 10:31
Бастрыкин заинтересовался ненадлежащим отловом собак в селе Бурятии
12.01.2026 в 10:16
В Бурятии избавляют от наледи Первомаевку
12.01.2026 в 09:44
В Иркутске родилось 72 двойни
12.01.2026 в 09:35
В Улан-Удэ водитель перевернулся и влетел в ограждение
12.01.2026 в 09:25
Китайские подержанные машины хлынули через Забайкальск
12.01.2026 в 09:14
Простой на работе
12.01.2026 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 12 января 2026 года
12.01.2026 в 00:01
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 января

Читайте также
Бастрыкин заинтересовался ненадлежащим отловом собак в селе Бурятии
Проблема наблюдается в Нижнем Саянтуе
12.01.2026 в 10:16
В Бурятии избавляют от наледи Первомаевку
В поселении действует режим повышенной готовности
12.01.2026 в 09:44
В Иркутске родилось 72 двойни
Такое количество малышей появилось на свет в 2025 году
12.01.2026 в 09:35
Простой на работе
Оплачивается ли?
12.01.2026 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru