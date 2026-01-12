Жителям Бурятии окажут бесплатную помощь в новом госюрбюро

С 1 января 2026 года жители Бурятии, относящиеся к льготным категориям, будут получать бесплатную правовую помощь в Государственном юридическом бюро (госюрбюро). Людей будут принимать на базе Многофункционального центра Республики Бурятия («МФЦ РБ»), а также в филиале Фонда «Защитники Отечества».

Специалисты госюрбюро будут проводить консультации, составлять процессуальные документы и представлять интересы граждан в судах и иных инстанциях. Как отметили в Минсоцзащиты региона, в дальнейшем предусмотрено постоянное присутствие юристов в городе Северобайкальске, а также в Иволгинском, Заиграевском, Кяхтинском и Селенгинском районах.

Бесплатную юридическую поддержку предоставят: