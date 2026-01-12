Жителям Бурятии окажут бесплатную помощь в новом госюрбюро
С 1 января 2026 года жители Бурятии, относящиеся к льготным категориям, будут получать бесплатную правовую помощь в Государственном юридическом бюро (госюрбюро). Людей будут принимать на базе Многофункционального центра Республики Бурятия («МФЦ РБ»), а также в филиале Фонда «Защитники Отечества».
Специалисты госюрбюро будут проводить консультации, составлять процессуальные документы и представлять интересы граждан в судах и иных инстанциях. Как отметили в Минсоцзащиты региона, в дальнейшем предусмотрено постоянное присутствие юристов в городе Северобайкальске, а также в Иволгинском, Заиграевском, Кяхтинском и Селенгинском районах.
Бесплатную юридическую поддержку предоставят:
малоимущим гражданам;
инвалидам I и II групп;
ветеранам Великой Отечественной войны, Героям Российской Федерации, СССР, Социалистического труда и Труда РФ;
участникам специальной военной операции и членам их семей;
детям-инвалидам и детям-сиротам;
гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;
усыновителям, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей;
пожилым и инвалидам, проживающим в организациях соцобслуживания в стационарной форме;
несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетним, отбывающим наказание в местах лишения свободы, а также их законным представителям и представителям, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве);
гражданам, имеющим право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом РФ "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании";
гражданам, признанным судом недееспособными, а также их законным представителям, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан;
гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации:
многодетным родителям, имеющим трех и более детей.