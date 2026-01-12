Общество 12.01.2026 в 12:11

Подвыпивший парень в Бурятии отключил мешающий ему светофор

Хулигана вычислили с помощью видеозаписи камер наблюдения
Текст: Елена Кокорина
Подвыпивший парень в Бурятии отключил мешающий ему светофор

В Бичурском районе Бурятии полиция установила личность молодого местного жителя, повредившего светофор. Будучи пьяным, парень взобрался на него среди ночи и оборвал провода.

Сообщение о повреждении светофора, регулирующего движение на перекрёстке у реки Бичурка, поступило в полицию 10 января.

- Просмотрев записи с камер видеонаблюдения системы «Безопасный город», были установлены обстоятельства инцидента: перед светофором остановился автомобиль, из которого вышел пассажир. Подойдя к светофору, он забрался на ограждение и оборвал кабель, - рассказали в полиции республики.

Вскоре был установлен и задержан 20-летний местный житель, который признался, что нахулиганил в состоянии алкогольного опьянения.

- На нарушителя составлены протоколы за умышленное повреждение технических средств организации дорожного движения и за мелкое хулиганство, - добавили в МВД РБ.

Фото: МВД РБ

