«Аварий мало, угля хватает»: в Бурятии подвели праздничные итоги в сфере ЖКХ

За эти дни зафиксировали десять сбоев в энергоснабжении
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии с 1 по 12 января 2026 года зафиксировали четыре инцидента в системах теплоснабжения и горячего водоснабжения, десять сбоев в энергоснабжении и одно нарушение подачи холодной воды. Об этом сообщил зампред правительства республики Евгений Коркин.

Все аварии произошли в Улан-Удэ, Бичурском, Мухоршибирском и Северо-Байкальском районах. По словам зампреда, их оперативно устраняли в установленные сроки.

«Общая ситуация оставалась стабильной, длинные праздничные выходные прошли в штатном режиме», - прокомментировал Евгений Коркин.

Что касается запасов угля на предприятиях ЖКХ, то на 9 января они составляют 126 тысяч тонн (78,7% от нормы), ещё 29 тысяч тонн находятся в пути.

«Также в наличии 5,2 тысяч тонн мазута или 107,4 % от норматива, плюс дополнительно ожидается поступление ещё 0,7 тысяч тонн», - заключил чиновник.

