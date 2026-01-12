В новогоднюю ночь улан-удэнец остался без 560 тысяч рублей

54-летний житель Октябрьского района Улан-Удэ ушел из дома в новогоднюю ночь не заперев дверь и остался из-за своей оплошности без денег, гаджетов, драгоценностей и другого имущества. Сумму ущерба он оценил в 560 тысяч и обратился в полицию.

- В ночь с 31 декабря на 1 января неизвестный, воспользовавшись тем, что входная дверь дома была не заперта, проник внутрь и похитил дорогостоящие гаджеты, кошелёк с деньгами, шесть банковских карт и ювелирные изделия. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, - рассказали в полиции республики.

В ходе опроса было установлено, что в 23:00 он вместе с семьёй отправился к родственникам, оставив в доме включённый свет и не закрыв дверь на замок. Вернувшись обратно около часа ночи он обнаружил, что свет погашен, а имущества нет.

Запись камер видеонаблюдения, установленных на близлежащем строении, позволил установить личность подозреваемого, который в течение нескольких минут кидал снежки в окно дома. Убедившись, что в доме никого нет, он перелез через забор и проник внутрь.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий служебная собака привела полицейских к месту, где злоумышленник уронил отвёртку, кухонный нож и часть похищенного имущества. Уголовным розыском была установлена личность подозреваемого – им оказался 36-летний местный житель, ранее судимый за имущественное преступление. Часть похищенного у него изъята. Заведено уголовное дело, - добавили в МВД РБ.

