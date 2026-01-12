Общество 12.01.2026 в 12:52

Участок дороги в центре Улан-Удэ закрыли до 10 февраля

Он ведет к автовокзалу
Текст: Карина Перова
Участок дороги в центре Улан-Удэ закрыли до 10 февраля
Фото: администрация Улан-Удэ

В администрации Улан-Удэ рассказали, где сейчас в центре города ограничено движение. Жителей просят быть внимательными на дорогах и следовать установленным временным знакам.

Так, с 8 января до 10 февраля закрыли участок по улице Советская: в районе пересечения с улицей Шмидта по направлению к автовокзалу. Добраться до автовокзала можно по улицам Профсоюзная и Корабельная. Движение в сторону улицы Шмидта остается открытым.

Частичное ограничение движения, по полосам, действует на участках:

  • перекрёсток улиц Смолина – Каландаришвили;

  • перекрёсток улиц Смолина – Советская;

  • перекрёсток улиц Смолина – Куйбышева;

  • территория у домов № 28–28/4 по улице Смолина.

А на участке по улице Каландаришвили и Ленина в районе Арбата ограничили движение для пешеходов.

