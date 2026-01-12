Участок дороги в центре Улан-Удэ закрыли до 10 февраля
В администрации Улан-Удэ рассказали, где сейчас в центре города ограничено движение. Жителей просят быть внимательными на дорогах и следовать установленным временным знакам.
Так, с 8 января до 10 февраля закрыли участок по улице Советская: в районе пересечения с улицей Шмидта по направлению к автовокзалу. Добраться до автовокзала можно по улицам Профсоюзная и Корабельная. Движение в сторону улицы Шмидта остается открытым.
Частичное ограничение движения, по полосам, действует на участках:
-
перекрёсток улиц Смолина – Каландаришвили;
-
перекрёсток улиц Смолина – Советская;
-
перекрёсток улиц Смолина – Куйбышева;
-
территория у домов № 28–28/4 по улице Смолина.
А на участке по улице Каландаришвили и Ленина в районе Арбата ограничили движение для пешеходов.