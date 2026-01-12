В Бурятии жители Нижнеангарска до сих пор ждут субсидированные авиабилеты

Жители Бурятии поинтересовались, когда уже решится вопрос по субсидированию авиабилетов по рейсу «Нижнеангарск – Улан-Удэ». Вопрос люди задали в ТГ-канале «Северобайкальск-инфо.24/7».

В Минтрансе республики пояснили, что сейчас идет конкурсный отбор, по результатам которого решится вопрос по авиасообщению на данном маршруте.

«Дата завершения конкурса 13 января. Вскрытие конвертов 14 января», - заявили в министерстве.

Ранее «Номер один» сообщал, что состоялись два конкурса по выбору нового перевозчика по авиамаршрутам «Нижнеангарск – Улан-Удэ» и «Таксимо – Улан-Удэ». Однако оба признаны несостоявшимися. А компания «ИрАэро» сочла тариф, установленный РСТ по Бурятии 5 декабря 2025 года, экономически необоснованным.