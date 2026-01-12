Морозы до минус 50 надвигаются на Бурятию

Прогноз погоды на предстоящую неделю озвучили синоптики Бурятии. По данным Гидрометцентра, 13-15 января в республике еще сохранится умеренно-морозная погода, местами пройдет снег.А уже с пятницы, 16 января, погоду будет определять антициклон. В конце недели он принесет жуткий мороз. Как передают синоптики, по ночам столбики термометров в большинстве районов будут опускаться до -32…-38, местами до -40…-45, по северо-востоку до -50 градусов. Преобладающая температура днем составит -25…-30, по северу -34…-39 градусов. Осадков и сильных ветров в эти дни не ожидается, небольшой снег возможен лишь по побережью Байкала.