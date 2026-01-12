Общество 12.01.2026 в 15:16

Жителям Бурятии заплатят за шишки

Сдать их могут все желающие
Текст: Карина Перова
Жителям Бурятии заплатят за шишки
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии объявили платный прием шишки сосны от населения и юридических лиц. Их можно сдать в лесхозы республики и автономное учреждение «Лесресурс». При этом рубить и повреждать деревья запрещено, предупредили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Как отметили специалисты, шишки должны быть нераскрытые, без повреждений. Длина 4,5 – 5,0 см, ширина не менее 2,5 см. Хранить шишку необходимо в холодном месте.

После тщательной обработки семена будут использовать для дальнейшего высева. Это поможет в восстановлении бурятской тайги.

В Улан-Удэ приём шишки осуществляется по адресу: ул. Шевченко, 130. Тел.: 8 (3012) 37-99-49, 8 (3012) 37-98-58.

