Общество 12.01.2026 в 15:31
Жительница Бурятии превратила свой двор в зимнюю сказку
Ограду украшают фигуры из снега, льда и глины
Текст: Карина Перова
Жительница села Шабур Заиграевского района Бурятии Галина Саркисьян устроила в своем дворе зимнюю сказку. Об умелице рассказали в газете «Вперед».
Женщина украсила ограду композициями с животными и сказочными героями. Почетное место в центре занимает символ нового года – огненная лошадь.
Все фигуры, а также праздничный торт с мороженым, конфетами и фруктами сделаны из снега, льда и глины.
«Галина Владимировна с детства увлекается лепкой и не перестает удивлять односельчан композициями и героями, которые как будто сошли со страниц детских сказок», - пишет издание.
