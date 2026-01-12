Жительница Бурятии превратила свой двор в зимнюю сказку

Жительница села Шабур Заиграевского района Бурятии Галина Саркисьян устроила в своем дворе зимнюю сказку. Об умелице рассказали в газете «Вперед».

Женщина украсила ограду композициями с животными и сказочными героями. Почетное место в центре занимает символ нового года – огненная лошадь.

Все фигуры, а также праздничный торт с мороженым, конфетами и фруктами сделаны из снега, льда и глины.

«Галина Владимировна с детства увлекается лепкой и не перестает удивлять односельчан композициями и героями, которые как будто сошли со страниц детских сказок», - пишет издание.



