Не стало выдающегося доктора ветеринарных наук из Бурятии

Не стало доктора ветеринарных наук, заслуженного ветеринарного врача РФ, профессора из Бурятии Санданова Чимит-Доржо Мункоевича. Выдающийся ученый и педагог скончался на 79-м году жизни 10 января, сообщили в Управлении ветеринарии республики.

Специалист возглавлял ветеринарный факультет БГСХА, руководил Бурятским НИИ сельского хозяйства, внес значительный вклад в разработку и внедрение современных методов лечения животных.

«Будучи руководителем и учителем, он воспитал достойное поколение специалистов, прививая профессионализм и преданность своему делу. Память о Чимит-Доржо Мункоевиче навсегда сохранится в истории ветеринарной службы, в сердцах коллег и учеников», - прокомментировали в управлении.