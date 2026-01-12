В Бурятии до весны прикрыли заказники

Сегодня, 12 января, в заказниках регионального значения объявляется режим тишины, который продлится до 10 марта. За два месяца инспекторы проведут зимний маршрутный учет и пересчитают всех диких животных в республике.

Согласования на посещение заказников выдаваться не будут, сообщили в БУ «Бурприрода». Между тем, запрет не касается рекреационных зон, а также земель сельхозназначения.

- Так, посещение озера Колок в Прибайкальском заказнике, изображения Будды в Худакском заказнике, озеро Хатагор в Тугнуйском заказнике, смотровая площадка в Боргойском заказнике, рекреационная местность «Побережье Байкала», природные парки Шумак, Мамай, памятники природы (озеро Котокель, Умхей и т.д) открыты для посещения, - рассказали в Бурприроде.

В ведомстве уточняют, что комплексный зимний учет численности диких животных в общедоступных охотугодьях и заказниках Бурятии проводится ежегодно.

- 27 видов животных посчитают по следам. Это косуля, рысь, лось, тетерев, росомаха, рябчик и другие животные и птиц. Чтобы подсчитать копытных, пушных животных и птиц государственным инспекторам предстоит пройти более 266 тысяч километров, - добавили в природоохранном ведомстве.

Фото: БУ «Бурприрода»