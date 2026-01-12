Общество 12.01.2026 в 16:15

В Бурятии жене пропавшего без вести бойца СВО помогли догнать выплаты

У супругов двое детей
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Вероника Штыкина помогла супруге пропавшего без вести бойца СВО добиться положенных выплат на двоих детей.

Как отметила женщина, о местоположении ее мужа ничего неизвестно с марта 2025 года. В связи с этим их дети имеют законное право на получение ежемесячной выплаты.

Сельчанка своевременно подала все необходимые документы военному комиссару по месту регистрации. Однако возникли сложности, процедура назначения выплат затянулась, создавая для семьи, и без того переживающей тяжелейшее время, дополнительную неопределённость и тревогу.

Детский омбудсмен направила официальный запрос в соответствующую войсковую часть. Во время прямой телефонной связи удалось выяснить истинную причину задержки – нехватку некоторых документов. После этого супруга военнослужащего все предоставила. Она получила долгожданные выплаты прямо перед Новым годом.

«Это позволило семье достойно встретить праздники и получить хотя бы небольшую уверенность в завтрашнем дне. Права семей наших защитников, особенно права детей – это абсолютный и безусловный приоритет. Ни одна семья не должна оставаться один на один с проблемами, особенно когда речь идёт о социальных гарантиях, положенных по закону», - прокомментировала Вероника Штыкина.

