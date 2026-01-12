В Улан-Удэ сотворили бесплатную новогоднюю фотозону на фоне руин

В Улан-Удэ за Центральной городской библиотекой им. И. К. Калашникова в арт-пространстве «Руины» открылась бесплатная новогодняя фотозона. Она работает ежедневно с 12:00 до 17:30.

Автором инсталляции выступила дизайнер Айгуль Шагдырова. Гостей встречает Сагаан басаган – символ чистоты и обновления. Также особое пространство создают пушистый снег, мерцающие гирлянды и уголки с атмосферными деталями.

«Современная городская среда гармонично переплетена с элементами бурятской культуры, близкими и понятными каждому», - прокомментировали в мэрии.