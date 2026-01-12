В Улан-Удэ «реабилитировали» треснувшую гимназию

В Улан-Удэ все учащиеся гимназии № 14, где в начале декабря 2025 года треснула колонна учебного блока, вернулись в родную школу. Специалисты все устранили.

Как сообщил мэр города Игорь Шутенков, строители в краткие сроки выполнили значительный объем работ: усилили простенок металлической обоймой, установили дополнительную колонну для поддержки верхних этажей здания. А также восстановили поврежденную в ходе работ отделку помещения.

«Учебное крыло школы введено в эксплуатацию. Дети, временно переведённые в школы №51 и ОСОШ №1, вернулись за свои парты и продолжат учиться по привычному расписанию», - заключил градоначальник.