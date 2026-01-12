Бесхозный чемоданчик довел жителя Улан-Удэ до уголовного дела

Накануне в Улан-Удэ оперативниками уголовного розыска была раскрыта кража инструментов с парковки. Хозяин пропажи случайно забыл их, а когда вернулся – имущества и след простыл. Мужчина обратился в ближайшее отделение полиции с заявлением о краже.

- Заявитель рассказал, что работает в магазине спорттоваров. Вместе с коллегами он отправился на заявку по установке оборудования, но пока прогревал автомобиль, забыл на парковке кейс с инструментами и шуруповертом. Вернувшись за своим имуществом, он не обнаружил его. Ущерб составил более 12 тысяч рублей, - рассказали в полиции республики.

Вскоре оперативники уголовного розыска установили и задержали предполагаемого злоумышленника, которым оказался 21-летний местный житель.

Подъехав на парковочное место, он увидел оставленные без присмотра инструменты и забрал их для личного пользования. Ранее молодой человек судим не был, нигде не работает. Возбуждено уголовное дело, - добавили в МВД.

В полиции напомнили, что в соответствии со ст. 227 ГК РФ, нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее. Если вещь найдена в помещении (на объекте) или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения (объекта) или средства транспорта.

Фото: freepik