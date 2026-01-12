Общество 12.01.2026 в 17:31

Бесхозный чемоданчик довел жителя Улан-Удэ до уголовного дела

Найденный кейс с инструментами он напрасно решил оставить себе
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Бесхозный чемоданчик довел жителя Улан-Удэ до уголовного дела

Накануне в Улан-Удэ оперативниками уголовного розыска была раскрыта кража инструментов с парковки. Хозяин пропажи случайно забыл их, а когда вернулся – имущества и след простыл. Мужчина обратился в ближайшее отделение полиции с заявлением о краже.

- Заявитель рассказал, что работает в магазине спорттоваров. Вместе с коллегами он отправился на заявку по установке оборудования, но пока прогревал автомобиль, забыл на парковке кейс с инструментами и шуруповертом. Вернувшись за своим имуществом, он не обнаружил его. Ущерб составил более 12 тысяч рублей, - рассказали в полиции республики.

Вскоре оперативники уголовного розыска установили и задержали предполагаемого злоумышленника, которым оказался 21-летний местный житель.

Подъехав на парковочное место, он увидел оставленные без присмотра инструменты и забрал их для личного пользования. Ранее молодой человек судим не был, нигде не работает. Возбуждено уголовное дело, - добавили в МВД.

В полиции напомнили, что в соответствии со ст. 227 ГК РФ, нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее. Если вещь найдена в помещении (на объекте) или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения (объекта) или средства транспорта.

Фото: freepik

Теги
кража

Все новости

В Улан-Удэ вспыхнула подсобка Комбината по благоустройству
12.01.2026 в 18:02
Бесхозный чемоданчик довел жителя Улан-Удэ до уголовного дела
12.01.2026 в 17:31
В Улан-Удэ «реабилитировали» треснувшую гимназию
12.01.2026 в 17:27
В Улан-Удэ сотворили бесплатную новогоднюю фотозону на фоне руин
12.01.2026 в 17:14
«К поискам подключились все»
12.01.2026 в 17:06
Житель Бурятии не смог дважды обмануть смерть
12.01.2026 в 16:35
В Бурятии жене пропавшего без вести бойца СВО помогли догнать выплаты
12.01.2026 в 16:15
В Бурятии до весны прикрыли заказники
12.01.2026 в 16:08
Не стало выдающегося доктора ветеринарных наук из Бурятии
12.01.2026 в 15:51
Жительница Бурятии превратила свой двор в зимнюю сказку
12.01.2026 в 15:31
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 января

Читайте также
В Улан-Удэ «реабилитировали» треснувшую гимназию
Дети продолжат учиться по привычному расписанию
12.01.2026 в 17:27
В Улан-Удэ сотворили бесплатную новогоднюю фотозону на фоне руин
Она открылась в одноименном арт-пространстве
12.01.2026 в 17:14
В Бурятии жене пропавшего без вести бойца СВО помогли догнать выплаты
У супругов двое детей
12.01.2026 в 16:15
В Бурятии до весны прикрыли заказники
Режим тишины ввели, чтобы посчитать всех диких животных
12.01.2026 в 16:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru