Школьница из Иркутской области завоевала корону международного конкурса

«17-летняя Елена Бужеева из Иркутской области заняла первое место на международном конкурсе красоты и талантов World Rising Star 2026. Финал юношеского конкурса, в котором приняли участие представительницы стран Европы, Азии и Востока, завершился в Тбилиси 11 января», - говорится в сообщении ТАСС.Международный конкурс World Rising Stars («Восходящая звезда мира») прошел в Тбилиси. Он объединил 50 участников в возрасте от 5 лет до 21 года из России, Турции, Болгарии, Эстонии, Филиппин, Непала, ОАЭ, Индии, Ирана и других государств. Традиционно были определены победители в разных возрастных категориях, при этом главный титул завоевала россиянка.Как отмечает ТАСС, Елена живет в селе Оса Иркутской области, воспитывается в многодетной семье и с детства занимается народными танцами. Подготовка к международному финалу заняла у нее около трех месяцев. В ноябре 2025 года она стала обладательницей гран-при регионального конкурса «Мини-Мисс Иркутская область», а в декабре одержала победу в старшей возрастной категории (14-17 лет) национального этапа конкурса «Маленькие Мисс и Мистер Россия Мира 2025», что обеспечило ей участие в международном финале.Международный конкурс World Rising Stars проводится в Тбилиси в январе уже почти 10 лет. В 2026 году мероприятия включали благотворительный вечер, вечер дружбы, шоу талантов, а также финальные дефиле в национальных и вечерних костюмах. Для участников и их родителей была организована экскурсионная программа.