Общество 13.01.2026 в 09:40

В районе Бурятии первый в этом году ребенок появился на свет в Рождество

Девочку назвали Евой
Текст: Карина Перова
Фото: ТГ-канал Марины Савельевой

В Бичурском районе Бурятии первым ребенком в 2026 году стала девочка. Малышку назвали Евой.

Примечательно, что она родилась 7 января – в Рождество.

Она стала вторым ребенком у Елизаветы Воробьевой. Накануне маму поздравила глава района Марина Савельева, вручив женщине памятный подарок.

«Желаю малышке крепкого здоровья, чтобы она росла в атмосфере любви, заботы и семейного тепла. Пусть её жизнь будет наполнена только счастливыми днями, улыбками и большими победами. Родителям желаю безграничного терпения, радости от каждого момента, гордости за свою дочь и, конечно, спокойных ночей», - написала чиновница в своем ТГ-канале.

дети семья роды бичурский район

ЗУРХАЙ
с 7 по 13 января

