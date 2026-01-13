Ради угона автомобиля житель Бурятии запер в гараже двоих мужчин

В Бурятии сотрудники уголовного розыска оперативно раскрыли два случая угона автомобилей, совершённых по схожей схеме. Первый инцидент произошёл в Советском районе Улан-Удэ.

- Местный житель с другом, вернувшись после рабочего дня, решили ненадолго заехать в гараж за инструментами. Подъехав к гаражу, они не стали глушить машину, рассчитывая управиться за несколько минут. Однако, взяв всё необходимое, друзья обнаружили, что дверь гаража заперта снаружи. Кто-то подпер её, лишив их возможности выйти. Выломав дверь, они выбрались на улицу и обнаружили, что автомобиля на месте нет, - рассказали в полиции республики.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в это время мимо проходил 36-летний ранее судимый горожанин. Увидев заведённую машину, он не смог устоять перед соблазном покататься. Он подпер дверь гаража и отправился колесить по городу, попутно совершая ДТП.

Впоследствии машина была найдена в одном из частных дворов города. Установлено, что угонщик, растерявшись, заехал во двор к другу и бросил там автомобиль. Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции преступник был задержан, а автомобиль возвращён владельцу.

- Второй угон был раскрыт в с. Турка Прибайкальского района. Потерпевший также оставил автомобиль с работающим двигателем у магазина на несколько минут. Этим воспользовался 36-летний ранее не судимый местный житель, который планировал добраться на попутках до Новосибирска из-за отсутствия денег. Увидев незапертую машину с ключами в замке зажигания, он решил доехать на ней до Улан-Удэ, однако полицейские оперативно задержали угонщика на трассе по направлению к городу, - добавили в МВД.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела.

Фото: Номер один