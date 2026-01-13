Общество 13.01.2026 в 10:59

Улан-удэнец рассчитался в магазине фальшивой 5-тысячной купюрой

За покупку спиртного он получил тысячу настоящих рублей
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнец рассчитался в магазине фальшивой 5-тысячной купюрой

Жителя Улан-Удэ обвиняют в мошенничестве за то, что накануне он рассчитался в магазине купюрой приколов номиналом пять тысяч рублей. Рисованные деньги он нашел на улице и прямиком отправился за покупкой спиртного.

В дежурную часть полиции обратилась 45-летняя продавец торговой точки, сообщив, что при пересчёте выручки обнаружила в кассе поддельные 5 тысяч рублей. Изучив записи камер видеонаблюдения полицейские установили личность покупателя, которым оказался безработный и ранее не судимый 47-летний житель Улан-Удэ.

- Мужчина нашёл купюру на улице и решил расплатиться ею в магазине за купленный алкоголь. Поскольку он являлся постоянным покупателем, продавец по доверчивости приняла оплату. Получив сдачу настоящими деньгами на сумму более одной тысячи рублей, мужчина покинул магазин.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ущерб магазину он возместил, - рассказали в полиции республики.

Фото: Номер один

Теги
фальшивые деньги

Все новости

Наледные воды продолжают доставлять неприятности жителям Бурятии
13.01.2026 в 11:46
В Улан-Удэ бывший силовик стал бандитом
13.01.2026 в 11:41
Улан-удэнец рассчитался в магазине фальшивой 5-тысячной купюрой
13.01.2026 в 10:59
В Бурятии легковушка задела стоящее авто и слетела в кювет из-за грузовика
13.01.2026 в 10:31
Две жительницы Бурятии отпразднуют 106-й день рождения
13.01.2026 в 10:14
Ради угона автомобиля житель Бурятии запер в гараже двоих мужчин
13.01.2026 в 09:53
В районе Бурятии первый в этом году ребенок появился на свет в Рождество
13.01.2026 в 09:40
Школьница из Иркутской области завоевала корону международного конкурса
13.01.2026 в 09:32
В Улан-Удэ два предпринимателя пошли под суд за налоговые махинации
13.01.2026 в 09:25
Женщина-инвалид в Бурятии едва не сгорела в собственном доме
13.01.2026 в 09:21
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 января

Читайте также
Наледные воды продолжают доставлять неприятности жителям Бурятии
Проблема наблюдается и в селе Можайка
13.01.2026 в 11:46
Две жительницы Бурятии отпразднуют 106-й день рождения
Они из Улан-Удэ
13.01.2026 в 10:14
Ради угона автомобиля житель Бурятии запер в гараже двоих мужчин
Серию машинных краж раскрывали местные полицейские
13.01.2026 в 09:53
В районе Бурятии первый в этом году ребенок появился на свет в Рождество
Девочку назвали Евой
13.01.2026 в 09:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru