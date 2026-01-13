Улан-удэнец рассчитался в магазине фальшивой 5-тысячной купюрой

Жителя Улан-Удэ обвиняют в мошенничестве за то, что накануне он рассчитался в магазине купюрой приколов номиналом пять тысяч рублей. Рисованные деньги он нашел на улице и прямиком отправился за покупкой спиртного.

В дежурную часть полиции обратилась 45-летняя продавец торговой точки, сообщив, что при пересчёте выручки обнаружила в кассе поддельные 5 тысяч рублей. Изучив записи камер видеонаблюдения полицейские установили личность покупателя, которым оказался безработный и ранее не судимый 47-летний житель Улан-Удэ.

- Мужчина нашёл купюру на улице и решил расплатиться ею в магазине за купленный алкоголь. Поскольку он являлся постоянным покупателем, продавец по доверчивости приняла оплату. Получив сдачу настоящими деньгами на сумму более одной тысячи рублей, мужчина покинул магазин.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ущерб магазину он возместил, - рассказали в полиции республики.

Фото: Номер один