Наледные воды продолжают доставлять неприятности жителям Бурятии. Помимо Заиграевского района, проблема наблюдается в селе Можайка Еравнинского района. Там разбушевалась река Эгита.

Уже второй раз за январь подтопило приусадебный участок по улице Бимбаева, 1. 11 января вода подошла вплотную к дому. В тот момент в хозяйстве находились три головы крупного рогатого скота. От эвакуации хозяин участка отказался. Чтобы сохранить корм, ему помогли вывезти 14 центнеров сена.

На место выезжали и. о. первого замруководителя администрации района Цокто Жамсуев и председатель МКУ «ФЭК АМО «Еравнинский район» Ринчин Бадмаев. Они осмотрели территорию и поручили оперативно предотвратить дальнейшее подтопление.

12 января администрация сельского поселения совместно со специалистами предприняли экстренные меры по снижению гидростатического давления в русле реки Эгита. Выше по течению от очага подтопления они пробурили четыре лунки на расстоянии 200 метров друг от друга. Особое внимание уделили состоянию автодороги в направлении Эгитуйского дацана. Там организовали мониторинг обстановки.

«В случае усложнения ситуации будут применены превентивные меры, в том числе подсыпка дорожного полотна для обеспечения бесперебойного проезда автотранспорта. По итогам осмотра всей трассы до Эгитуйского дацана установлено, что на сегодняшний день проезд обеспечен. Это стало возможным благодаря своевременному грейдированию проезжей части», - сказал Цокто Жамсуев.