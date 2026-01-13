Общество 13.01.2026 в 12:28

В Бурятии за селом по степи раскидали рога и копыта

На свалку пожаловались жители Баргузинского района
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии за селом по степи раскидали рога и копыта
Фото: Народный фронт в Бурятии

Жители Баргузинского района Бурятии пожаловались на очередную стихийную свалку. За селом Баянгол по степи хаотично раскиданы бытовые отходы, останки животных (рога, шкуры и копыта) и многое другое. Видео опубликовали в региональном отделении Народного фронта.

Масштаб беды заметнее летом – зимой снег скрадывает объемы. Это уже пятая по счету свалка в районе, по которой люди бьют тревогу. До этого поступали сигналы о залежах мусора возле прибайкальских сел Гусиха, Макаринино, в местности Соловей.

Активисты ОНФ обратились в Управление Россельхознадзора. Там пояснили, что захламленный участок площадью 5,6 га внесен в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. 

«Администрация района ищет финансирование для разработки проектно-сметной документации по ликвидации стихийной свалки», - заключили специалисты.

Теги
стихийная свалка Баянгол

Все новости

В Улан-Удэ за год собачникам влепили 1,1 млн рублей штрафов
13.01.2026 в 13:07
В Бурятии начальника условно наказали за смерть рабочего
13.01.2026 в 12:52
В Бурятии за селом по степи раскидали рога и копыта
13.01.2026 в 12:28
В Улан-Удэ родился мальчик весом всего 770 граммов
13.01.2026 в 12:20
В Улан-Удэ начали расчищать место для крещенской купели
13.01.2026 в 12:03
Наледные воды продолжают доставлять неприятности жителям Бурятии
13.01.2026 в 11:46
В Улан-Удэ бывший силовик стал бандитом
13.01.2026 в 11:41
Улан-удэнец рассчитался в магазине фальшивой 5-тысячной купюрой
13.01.2026 в 10:59
В Бурятии легковушка задела стоящее авто и слетела в кювет из-за грузовика
13.01.2026 в 10:31
Две жительницы Бурятии отпразднуют 106-й день рождения
13.01.2026 в 10:14
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 января

Читайте также
В Улан-Удэ за год собачникам влепили 1,1 млн рублей штрафов
Общее число нарушений заметно снизилось
13.01.2026 в 13:07
В Улан-Удэ родился мальчик весом всего 770 граммов
Малыш появился на свет перед Рождеством
13.01.2026 в 12:20
В Улан-Удэ начали расчищать место для крещенской купели
Прорубь снова расположится возле кафе «Баран на корове»
13.01.2026 в 12:03
Наледные воды продолжают доставлять неприятности жителям Бурятии
Проблема наблюдается и в селе Можайка
13.01.2026 в 11:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru