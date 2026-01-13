В Бурятии за селом по степи раскидали рога и копыта

Жители Баргузинского района Бурятии пожаловались на очередную стихийную свалку. За селом Баянгол по степи хаотично раскиданы бытовые отходы, останки животных (рога, шкуры и копыта) и многое другое. Видео опубликовали в региональном отделении Народного фронта.

Масштаб беды заметнее летом – зимой снег скрадывает объемы. Это уже пятая по счету свалка в районе, по которой люди бьют тревогу. До этого поступали сигналы о залежах мусора возле прибайкальских сел Гусиха, Макаринино, в местности Соловей.

Активисты ОНФ обратились в Управление Россельхознадзора. Там пояснили, что захламленный участок площадью 5,6 га внесен в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

«Администрация района ищет финансирование для разработки проектно-сметной документации по ликвидации стихийной свалки», - заключили специалисты.