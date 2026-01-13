Общество 13.01.2026 в 14:19

В Бурятии ввели новое правило в льготном проезде для школьников

Теперь будет действовать интервал в использовании карты
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии ввели новое правило в льготном проезде для школьников
Фото: архив «Номер один»

В Минсоцзащиты Бурятии сообщили о важных изменениях в бесплатном проезде в общественном транспорте для школьников из многодетных семей. С 15 января 2026 года при использовании льготной карты вводится новое правило.

Теперь нельзя будет списать несколько льготных поездок по одной карте в одном транспорте в течение 20 минут. Если школьник попытается воспользоваться картой повторно до истечения этого времени – списание произойдет уже с личного счета, а не по льготе.

«Это сделано для корректного учёта поездок и предотвращения технических ошибок. Планируйте поездки с учётом этого ограничения», - призвали в министерстве.

Напомним, такая мера поддержки действует c осени 2024 года и предоставляется в период с 1 сентября по 15 июня.  

Теги
льготный проезд изменения

Все новости

«Мою дочку не надо было спасать?»
13.01.2026 в 14:42
В Бурятии главврача ЦРБ будут судить за наркотики и анализы
13.01.2026 в 14:21
В Бурятии ввели новое правило в льготном проезде для школьников
13.01.2026 в 14:19
В Улан-Удэ за год собачникам влепили 1,1 млн рублей штрафов
13.01.2026 в 13:07
В Бурятии начальника условно наказали за смерть рабочего
13.01.2026 в 12:52
В Бурятии за селом по степи раскидали рога и копыта
13.01.2026 в 12:28
В Улан-Удэ родился мальчик весом всего 770 граммов
13.01.2026 в 12:20
В Улан-Удэ начали расчищать место для крещенской купели
13.01.2026 в 12:03
Наледные воды продолжают доставлять неприятности жителям Бурятии
13.01.2026 в 11:46
В Улан-Удэ бывший силовик стал бандитом
13.01.2026 в 11:41
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 января

Читайте также
В Улан-Удэ за год собачникам влепили 1,1 млн рублей штрафов
Общее число нарушений заметно снизилось
13.01.2026 в 13:07
В Бурятии за селом по степи раскидали рога и копыта
На свалку пожаловались жители Баргузинского района
13.01.2026 в 12:28
В Улан-Удэ родился мальчик весом всего 770 граммов
Малыш появился на свет перед Рождеством
13.01.2026 в 12:20
В Улан-Удэ начали расчищать место для крещенской купели
Прорубь снова расположится возле кафе «Баран на корове»
13.01.2026 в 12:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru