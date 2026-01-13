В Бурятии ввели новое правило в льготном проезде для школьников

В Минсоцзащиты Бурятии сообщили о важных изменениях в бесплатном проезде в общественном транспорте для школьников из многодетных семей. С 15 января 2026 года при использовании льготной карты вводится новое правило.

Теперь нельзя будет списать несколько льготных поездок по одной карте в одном транспорте в течение 20 минут. Если школьник попытается воспользоваться картой повторно до истечения этого времени – списание произойдет уже с личного счета, а не по льготе.

«Это сделано для корректного учёта поездок и предотвращения технических ошибок. Планируйте поездки с учётом этого ограничения», - призвали в министерстве.

Напомним, такая мера поддержки действует c осени 2024 года и предоставляется в период с 1 сентября по 15 июня.