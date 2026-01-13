В Бурятии сельчанин ответит перед судом за кражу в Закалтусе

67-летнего жителя села Закалтус в Кабанском районе новогодние праздники привели в отделение полиции. После застолья со своим односельчанином у него бесследно исчезли 150 тысяч рублей.

Мужчина обратился к правоохранителям и сообщил, что накануне к нему в гости приходил 48-летний знакомый, с которым они распивали спиртные напитки. После его ухода мужчина и обнаружил пропажу денег.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска районного отдела полиции был задержан подозреваемый – ранее судимый за имущественные преступления собутыльник сельчанина.

- Предварительно установлено, что фигурант в ходе распития спиртных напитков увидел в шкафу наличные деньги и ночью, пока хозяина спал, взял их. Часть он потратил на спиртное, остальное же передал своей сестре, сказав, что деньги заработал. Возбуждено уголовное дело, - рассказали в полиции республики.

Фото: Номер один