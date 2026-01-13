Общество 13.01.2026 в 15:57

В Бурятии сельчанин ответит перед судом за кражу в Закалтусе

Мужчина обокрал соседа после хмельного застолья
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии сельчанин ответит перед судом за кражу в Закалтусе

67-летнего жителя села Закалтус в Кабанском районе новогодние праздники привели в отделение полиции. После застолья со своим односельчанином у него бесследно исчезли 150 тысяч рублей.

Мужчина обратился к правоохранителям и сообщил, что накануне к нему в гости приходил 48-летний знакомый, с которым они распивали спиртные напитки. После его ухода мужчина и обнаружил пропажу денег.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска районного отдела полиции был задержан подозреваемый – ранее судимый за имущественные преступления собутыльник сельчанина.

- Предварительно установлено, что фигурант в ходе распития спиртных напитков увидел в шкафу наличные деньги и ночью, пока хозяина спал, взял их. Часть он потратил на спиртное, остальное же передал своей сестре, сказав, что деньги заработал. Возбуждено уголовное дело, - рассказали в полиции республики.

Фото: Номер один

Теги
кража

Все новости

В Улан-Удэ женщине удалили миому с голову взрослого человека
13.01.2026 в 16:20
В Бурятии сельчанин ответит перед судом за кражу в Закалтусе
13.01.2026 в 15:57
В Бурятии назначили начальника нового государственного юридического бюро
13.01.2026 в 15:37
В Бурятии определили лучшую прокуратуру
13.01.2026 в 15:06
«Мою дочку не надо было спасать?»
13.01.2026 в 14:42
В Бурятии главврача ЦРБ будут судить за наркотики и анализы
13.01.2026 в 14:21
В Бурятии ввели новое правило в льготном проезде для школьников
13.01.2026 в 14:19
В Улан-Удэ за год собачникам влепили 1,1 млн рублей штрафов
13.01.2026 в 13:07
В Бурятии начальника условно наказали за смерть рабочего
13.01.2026 в 12:52
В Бурятии за селом по степи раскидали рога и копыта
13.01.2026 в 12:28
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 января

Читайте также
В Улан-Удэ женщине удалили миому с голову взрослого человека
При этом пациентке сохранили матку
13.01.2026 в 16:20
В Бурятии определили лучшую прокуратуру
Учитывалась работа за 2025 год
13.01.2026 в 15:06
В Бурятии ввели новое правило в льготном проезде для школьников
Теперь будет действовать интервал в использовании карты
13.01.2026 в 14:19
В Улан-Удэ за год собачникам влепили 1,1 млн рублей штрафов
Общее число нарушений заметно снизилось
13.01.2026 в 13:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru