Общество 13.01.2026 в 17:13
Тысячи туристов приехали в Бурятию посмотреть на «Яблоки на снегу»
Фестиваль воздушных шаров с таким названием прошел в республике накануне
Текст: Елена Кокорина
В период январских праздников Тункинский национальный парк Бурятии посетили свыше трех тысяч туристов. Новогодние выходные в Тункинской долине были отмечены ярким и запоминающимся событием – в это время там прошел фестиваль воздушных шаров «Яблоки на снегу». Он стал настоящим украшением зимнего отдыха и подарил участникам и зрителям незабываемые эмоции.
- Наиболее излюбленным местом здесь остается первый водопад реки Кынгырга. Его живописные виды, мощь и красота, особенно в зимнем убранстве, продолжают завораживать и привлекать как опытных путешественников, так и тех, кто впервые открывает для себя национальный парк, - рассказали в Тункинском нацпарке.
Фото: Тункинский нацпарк
