Тысячи туристов приехали в Бурятию посмотреть на «Яблоки на снегу»

В период январских праздников Тункинский национальный парк Бурятии посетили свыше трех тысяч туристов. Новогодние выходные в Тункинской долине были отмечены ярким и запоминающимся событием – в это время там прошел фестиваль воздушных шаров «Яблоки на снегу». Он стал настоящим украшением зимнего отдыха и подарил участникам и зрителям незабываемые эмоции.

- Наиболее излюбленным местом здесь остается первый водопад реки Кынгырга. Его живописные виды, мощь и красота, особенно в зимнем убранстве, продолжают завораживать и привлекать как опытных путешественников, так и тех, кто впервые открывает для себя национальный парк, - рассказали в Тункинском нацпарке.

Фото: Тункинский нацпарк