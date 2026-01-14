Общество 14.01.2026 в 09:00
Продолжается регистрация на форум «Патриоты Урала»
Он пройдет в марте в Ханты-Мансийске
Текст: Иван Иванов
С 17 по 19 марта 2026 года в Ханты-Мансийске пройдет форум волонтеров и гражданских активистов «Патриоты Урала». Регистрация открыта до 18 января (21:00 МСК) по ссылке.
Цель форума – объединить гражданских активистов и волонтеров, оказывающих помощь участникам специальной военной операции и членам их семей.
Темы образовательной программы: медиаволонтерство и информационная поддержка СВО, оказание социально-бытовых услуг ветеранам, находящимся на лечении в госпиталях, вовлечение ветеранов в детские и молодёжные патриотические проекты.
