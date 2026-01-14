В Улан-Удэ прооперировали женщину, пересадив слизистую ее губы

В Улан-Удэ урологи РКБ имени Н.А. Семашко сделали настоящий подарок пациентке перед Новым годом. Медики устранили сужение мочеточника, возникшее из-за рубцовой ткани. «Заплаткой» послужила слизистая ее ротовой полости (нижней губы). Эта операция (лапароскопическая onlay-уретеропластика справа лингвальным графтом) стала для местных врачей прорывом.

Жизнь женщины с тяжелым анамнезом долгие годы была омрачена последствиями лучевой терапии, перенесенной из-за онкогинекологического заболевания. Три неудачные попытки восстановить мочеточник после спонтанного разрыва мочевого пузыря привели к тому, что функционировала только правая почка, а отток мочи осуществлялся через нефростому (дренажную трубку).

Чтобы помочь пациентке, бурятские врачи пригласили признанного эксперта в области урологии, доктора медицинских наук, заведующего первым урологическим отделением университета им. Павлова (Санкт-Петербург) Сергея Рева.

«Мы рассматривали два пути: замещение поврежденной ткани мочеточника участком кишки или слизистой нижней губы. Остановились на слизистой ротовой полости, так как опыт показывает её высокую эффективность в подобных ситуациях. Эта методика – относительно новое слово в реконструктивной урологии», – рассказал Сергей Рева.

После операции пациентку в удовлетворительном состоянии выписали домой под амбулаторное наблюдение. Она встретила Новый год в кругу близких людей.