Общество 14.01.2026 в 10:37

В Бурятии сельчанин втянул друзей в сомнительные инвестиции

Мужчина потерял свыше миллиона рублей
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии сельчанин втянул друзей в сомнительные инвестиции

Сельчанин в Бурятии потерял бдительность при виде симпатичной девушки-инвестора, с которой познакомился в соцсетях. В итоге 43-летний мужчина, вместо ожидаемой прибыли лишился внушительных сбережений, размер которых составил свыше миллиона рублей, а также втянул в это нехитрое дело своих друзей.

- В октябре минувшего года он познакомился с девушкой через популярный мессенджер. В процессе общения она представилась опытным инвестором и убедила его зарегистрироваться на платформе для торговли на бирже, уверяя его в простоте и безопасности процесса.
После регистрации ему открыли брокерский счет и предоставили инструкции как торговать. Злоумышленники использовали профессиональный язык и обещали высокую доходность, что еще больше укрепило доверие к ним, - рассказали в полиции республики.
По указке аферистов сельчанин начал переводить свои сбережения на указанный брокерский счет и в результате этого потерял 1 миллион 360 тысяч рублей.

После нескольких переводов его банковские счета были заблокированы из-за подозрительных действий. Это создало дополнительные сложности, так как он не мог получить доступ к своим финансам и не понимал, как восстановить доступ к своим средствам.

- Мошенники предложили мужчине перейти на другую платформу, обещая еще более выгодные условия. Поддавшись на уговоры, он продолжил вносить деньги и стал убеждать знакомых инвестировать в ту же платформу. Таким образом, его друзья тоже стали жертвами мошенничества и потеряли свои деньги, - добавили в МВД.

Фото: loon.site

