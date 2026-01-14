В Монголии в январе резко выросло число туристов

Число иностранных туристов, посетивших Монголию по состоянию на январь 2026 года, составляет 21 066 человек. Об этом сообщает портал News.mn.

Эта статистика показывает, что туристический поток в стране, несмотря на холодное время, стабилизировался в первом месяце 2026 года, а зимний туризм набирает обороты, подчеркивают представители отрасли. Если пик туристического потока в 2025 году пришелся на летний сезон, то 2026 год начался с весьма существенного показателя более 20 тысяч человек.

Среди посетителей Монголии в январе лидируют россияне. Их прибыло в страну 9209 человек. На втором месте китайцы (7161 человек), на третьем граждане республики Корея – 1353 туристов.