14.01.2026 в 10:48

В Монголии в январе резко выросло число туристов

Россияне составили самую большую группу в турпотоке иностранцев
Текст: Иван Иванов
В Монголии в январе резко выросло число туристов
Фото: архив «Номер один»

Число иностранных туристов, посетивших Монголию по состоянию на январь 2026 года, составляет 21 066 человек. Об этом сообщает портал News.mn.

Эта статистика показывает, что туристический поток в стране, несмотря на холодное время, стабилизировался в первом месяце 2026 года, а зимний туризм набирает обороты, подчеркивают представители отрасли. Если пик туристического потока в 2025 году пришелся на летний сезон, то 2026 год начался с весьма существенного показателя более 20 тысяч человек. 

Среди посетителей Монголии в январе лидируют россияне. Их прибыло в страну 9209 человек. На втором месте китайцы (7161 человек), на третьем граждане республики Корея – 1353 туристов.

