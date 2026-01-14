Не замерзнуть под пальмой

Особенно в январе утонувшим в сугробах жителям сел эта шутка может показаться не только несмешной, но и форменным издевательством. Однако это не совсем шутка…

Заиграевские пальмы выглядят как знаменитые калифорнийские пальмы. Впрочем, Заиграево не Калифорния, а пальмы - это обыкновенные сосны. Которые из-за лесных пожаров отращивают теперь только макушку. Отсюда и сходство.

Но не надо печалиться. Ведь теперь, чтобы сфоткаться на фоне пальм, не надо платить сотни тысяч рублей и лететь черт знает куда. Достаточно выехать в Заиграевский район, надеть купальник, очень быстро сфотографироваться (пока не случилась пневмония) и ехать домой отогреваться.

Впрочем, учитывая прогнозы, что Бурятию накроют холода до минус 50 градусов, идея эта выглядит не слишком безопасной. Так что лучше дождитесь лета