Общество 14.01.2026 в 11:00

Не замерзнуть под пальмой

«Заиграевские пальмы» - звучит поэтично, но неправдоподобно
Текст: Номер один
Особенно в январе   утонувшим в сугробах жителям сел эта шутка может показаться не только несмешной, но и  форменным издевательством. Однако это не совсем шутка… 

Заиграевские пальмы выглядят как знаменитые калифорнийские пальмы. Впрочем, Заиграево  не Калифорния, а пальмы - это обыкновенные сосны. Которые из-за лесных пожаров отращивают теперь только макушку. Отсюда и сходство.

Но не надо печалиться. Ведь теперь, чтобы сфоткаться на фоне пальм, не надо платить сотни тысяч рублей и лететь черт знает куда. Достаточно выехать в Заиграевский район, надеть купальник, очень быстро сфотографироваться (пока не случилась пневмония) и ехать домой отогреваться.

Впрочем, учитывая прогнозы, что Бурятию накроют холода до минус 50 градусов, идея эта выглядит не слишком безопасной. Так что лучше дождитесь лета

карикатура

